Матч Шахтер – Шериф стартует 7 декабря в 22:00. Поединок группы D состоится на НСК Олимпийский НСК в Киеве, а "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. После 5-ти туров ЛЧ "горняки" набрали только одно очко и идут последними в квартете. Шериф с 6 пунктами на третьей позиции. Турнирного значения этот поединок уже не имеет для обеих команд.

Шахтер – Шериф: прогноз на матч Лиги чемпионов

Шахтер – Шериф: где смотреть матч Лиги чемпионов

На территории Украины поединок шестого тура группового этапа Лиги чемпионов покажет платформа MEGOGO – официальный транслятор еврокубков. Чтобы смотреть матч Шахтер – Шериф онлайн на одном из устройств (iOS, Android, Smart TV, консоли, приставке) нужна подписка. Также трансляция будет доступна на платформе Volia TV.

Напомним, в матче первого тура Лиги чемпионов Шериф сенсационно обыграл Шахтер со счетом 2:0, после чего еще и обыграл Реал на выезде. Команда Юрия Вернидуба с 6-ю очками гарантировала себе путевку в Лигу Европы, а вот Шахтер уже ничего не спасет – этот матч станет последним для "горняков" в текущем евросезоне. Роберто Де Дзерби может разве что хлопнуть дверью и добыть свою первую победу в ЛЧ.

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