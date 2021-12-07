У грудні фани Шахтаря звикли прораховувати варіанти щодо виходу в 1/16 фіналу Ліги Європи, а то і в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. "Гірники" протягом 9-ти сезонів поспіль дарували Україні євровесну, але в цьому році система дала збій – домашній поєдинок проти Шерифа стане останнім для донеччан у поточному розіграші єврокубків. Щонайгірше, за п'ять попередніх турів на груповому етапі ЛЧ український гранд не здобув жодної перемоги, набравши всього 1 очко й забивши 1 гол (при 11-ти пропущених). Жах.

Шахтар – Шериф: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Шахтар – Шериф: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Найбільш прикро розуміти, що Шахтар втратив євровесну у першому ж матчі в групі, а головним кривдником став не Реал і не Інтер – ним виявився Шериф, який з 6 очками й 6 голами (при 10-ти пропущених) вийшов у ЛЄ замість "помаранчево-чорних".

Тираспольці вдома впевнено винесли донеччан, хоча Роберто Де Дзербі довго скаржився на стан газону й запевняв пресу, що його команді просто не пощастило реалізувати вагон моментів. З останнім твердженням важко погодитись – так, донеччани домінували у Молдові статистично, але реально небезпечні епізоди біля воріт суперника можна порахувати на пальцях однієї руки. Ударів було багато, гольових нагод – мало.

Так, Шахтар у тій зустрічі пропустив два відносно випадкових голи. Десь помилився Пятов, десь не пощастило з падінням захисників, десь Траоре просто підфартило – все це було. Втім, те ж саме спостерігалося і з Минаєм, і з Ворсклою, і з Олександрією, і ще в купі матчів УПЛ проти слабких команд. Оборона "гірників" ненадійна навіть на такому рівні – вона в принципі більше заточена на атаку, а не на захист – тож голи Шерифа не такі вже й випадкові. Особливо якщо говорити про другий м'яч, проведений після подачі.

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Головна проблема Шахтаря в тій фатальній зустрічі у Тирасполі полягала в тактиці. Юрій Вернидуб не запропонував донеччанам чогось особливого – його підопічні сідали в низький блок, вилітали в контратаки й пресингували при розіграшах суперника від воріт. Прямо як аутсайдери УПЛ. Команда Роберто Де Дзербі, однак, не мала ідей та механізмів, як зламати насичену оборону й взагалі не користувалася гігантськими розривами Шерифа на флангах при спробах пресингу. Частково ці проблеми протягом сезону вдалося вирішити, але не повністю.

Поєдинок проти Шерифа став найгіршим для "помаранчево-чорних" у цій ЛЧ. Навіть розгром від Реала не був настільки жахливим – там у "гірників" були зрозумілі тактичні заготовки, які деякий час виглядали ефективними. На Бернабеу донеччани взагалі зіграли краще за "вершкових", та і в домашці з Інтером можна було чіплятись за перемогу.

Показовий факт: за найменшою кількістю лонгболів донецька команда йде першою в ЛЧ, за точністю передач вона поступається тільки Мадриду, а за володінням підопічні Роберто Де Дзербі програють лишень англійським та іспанським грандам (і Аяксу) – однак за ударами "помаранчево-чорні" лишень 18-ті. Шахтар у цьогорічному турнірі був прогресивним, стильним, але сирим. Прикро, що найбільш сирим він виявився саме в Тирасполі.

Якби не та поразка, то зараз можна було б спробувати зачепитись за Лігу Європи. Втім, втрата шансів на євровесну ще не означає відсутності завдань на матч-відповідь проти Шерифа. По-перше, "гірники" повинні помститись за фіаско й довести його випадковість. По-друге, необхідно здобути першу звитягу в Лізі чемпіонів – це і для престижу корисно, і для очок у рейтингу УЄФА, і для фінансів (за перемогу дають 2,8 млн євро). Ну, і голів треба забити побільше, адже нинішня різниця м'ячів виглядає ганебно. Навряд чи цього не розуміють у команді. Шахтар сьогодні має вийти дуже злим.

Шериф приїде, аби зіграти в своє задоволення. Принциповою сьогоднішня зустріч є хіба що для Юрія Вернидуба, але списувати тираспольців до стартового свистка зарано. Даний колектив довго грає приблизно одним складом і в одній схемі, розриваючи опонентів на швидкісних контратаках – на них погорів не тільки Шахтар, а і Реал (у себе вдома!). Ігрова модель молдован ідеально підходить для поєдинків проти команд, які намагаються працювати від володіння, однак мають певні проблеми з тактикою та кадрами. Суперник часто втрачає м'яч, а Шериф часто за це карає.

Щоправда, після сенсаційного старту в Лізі чемпіонів тактика Юрія Вернидуба працювати перестала, але це й не дивно. За свій енерговитратний футбол тираспольці платять накопиченням втоми, а їхній пресинг шкутильгає в організаційному плані. При роботі ж з м'ячем команда поступається усім в групі. У неї є тільки один шлях – контратаки після помилок суперника.

У Шахтаря ж є і висока точність передач, і вміння працювати в різних режимах, і досвід першої зустрічі з Шерифом. Саме тому фаворитом пари залишається наш гранд.

Кадрова ситуація

У Шахтаря з кадрами все досить неоднозначно. З одного боку, доступні усі футболісти, крім травмованих Траоре та Коноплянки. Навіть Мораєс тренується без обмежень, набираючи форму. З іншого – Ісмаїлі та Алан Патрік через пошкодження не грали протягом місяця, а Фернандо провів у лазареті останні два тижні. До тренувань вони повернулись лишень на днях.

Роберто Де Дзербі дав зрозуміти пресі, що молодь та резервісти потраплять у стартовий склад. Поставимо на появу Корнієнка та Мудрика, яким вдалося проявити себе зі Львовом на вихідних. Інший варіант – переведення Матвієнка на лівий фланг оборони (Корнієнко залишиться в запасі) з виходом в центрі захисту Вітао чи Бондара (до речі, Валерія взяли на прес-конференцію). Можливо, будуть несподіванки і на позиції опорника, "десятки" чи форварда, але зупинимось на трьох молодих виконавцях у основі. Все ж, тренер обіцяв, що склад буде сильним.

У Юрія Вернидуба особливих проблем зі складом немає. Дискваліфікацію ніхто не отримав, а через травму в Київ не прилетів лишень Кіабу. Крім того, під сумнівом участь Яхшибоєва, адже попередні чотири матчі узбек пропускав.

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Шериф

Шахтар: Трубін – Додо, Бондар, Матвієнко, Корнієнко – Степаненко, Майкон – Тете, Антоніо, Мудрик – Педрінью

Шериф: Атанасіадіс – Костанца, Арболеда, Дуланто, Крістіано – Аддо, С.Тілль – Соуза, Коловос, Кастаньеда – Траоре

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

При всій симпатичності, підопічні Юрія Вернидуба у домашньому матчі проти Шахтаря не показали чогось такого, чого не показують міцні середняки УПЛ. Забиті у ворота донеччан голи стали наслідком випадковостей або таких помилок, які легко уникнути сьогодні. Втім, проблеми, продемонстровані у тому злощасному виїзді, переслідують команду Роберто Де Дзербі протягом усього сезону, а сьогодні ще й склад буде не найсильнішим – саме тому не віриться у якийсь розгром андердога. Поєдинок буде важким, а ставити на "сухий" рахунок ми не наважимось.

Тим не менш, Шахтар потужніший. Можливо, не настільки, наскільки ми думали перед стартом сезону, але потужніший. За кадровими ресурсами, класом, тактичною гнучкістю і досвідом тираспольці безнадійно відстають від "гірників", а мотивація у гостей фонтаном не битиме – донеччани ж будуть надзвичайно зарядженими. Шахтар не має права дозволити себе принизити вдруге.

Шахтар краще зіграв проти Реала й Інтера (хоча Шериф набрав з ними більше очок) – там був реальний футбол, а не боротьба з випадковим голом та виживанням андердога. У футболі "гірники" переважають сьогоднішнього суперника, тож ми віримо у перемогу підопічних Роберто Де Дзербі. Уявити ще одну осічку з Шерифом просто неможливо.

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