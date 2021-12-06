Матч Шахтер – Шериф стартует 7 декабря в 22:00. Поединок группы D состоится на НСК Олимпийский в Киеве, а "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. После 5-ти туров ЛЧ "горняки" набрали только одно очко и идут последними в квартете. Шериф с 6-ю пунктами на третьей позиции. Турнирного значения этот поединок уже не имеет для обеих команд.

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Шахтер – Шериф: прогноз на матч Лиги чемпионов

Популярная контора William Hill явным фаворитом поединка считает Шахтер. На победу "оранжево-черных" выставили коэффициент 1.53, а на победу команды Юрия Вернидуба дают аж 6.00. Ничья – 4.33. На то, что обе команды забьют гол, принимают ставки с коэффициентом 1.73. На то, что отметится один из соперников, предлагают поставить за 2.00. Стандартный тотал больше 2,5 оценили в 1.20, а тотал меньше 2,5 – в 4.33.

Специалисты Bwin оценивают шансы оппонентов примерно так же. Успех украинской команды оценен коэффициентом 1.57, а победа молдован – 5.50. Ничья – 4.20. Самым вероятным итогом игры считается победа Шахтера со счетом 1:0 – на такой результат предлагают поставить за 7.75. По мнению букмекера, первыми забьют хозяева. Такую вероятность оценили в 1.47, а вот на то, что счет откроет Шериф, принимают ставки с коэффициентом 2.95. В то, что голов не будет, почти не верят – угадав нули на табло, можно умножить выигрыш на 11.5.

Напомним, в матче первого тура Лиги чемпионов Шериф сенсационно обыграл Шахтер со счетом 2:0, после чего еще и одолел Реал на выезде. Команда Вернидуба с 6-ю очками гарантировала себе путевку в Лигу Европы, а вот Шахтер уже ничего не спасет – этот матч станет последним для "горняков" в текущем евросезоне. Роберто Де Дзерби может разве что хлопнуть дверью и добыть свою первую победу в ЛЧ.

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