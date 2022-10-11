"Тяжелый день для всех нас. Но мы вместе и никто вместо нас не выйдет на поле. Не отменят игру, как в УПЛ. Там гораздо хуже, чем здесь, и поэтому ответственность растет. Мы должны отдать все силы на футбольном поле. Абсолютно все. Сейчас эту силу должны почувствовать все украинцы, которые на нас смотрят. Сразиться с первой до последней секунды.

Шахтер – Реал: где смотреть матч Лиги чемпионов

Одна британская поговорка помогла выиграть Вторую мировую войну: "Сохраняйте спокойствие и продолжайте сражаться". Покажите, из чего вы сделаны. Вы на самом деле все крепкие и мощные. Вы и ваши семьи. Мы переживем это, переступим и выиграем. Эта энергия поможет нам в матче завоевать хорошие очки. Тренируемся и выходим потом на поле", – резюмировал Йовичевич выступлением перед командой.

Важкий день для всієї країни



? «Мусимо віддати абсолютно всі сили на полі»



Звернення Ігора Йовічевіча до команди напередодні матчу з «Реалом» у Лізі чемпіонів.#ШахтарРеал #UCL pic.twitter.com/qJJjflahAF — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 10, 2022

Напомним, матч Шахтер – Реал начнется сегодня в 22:00. После трех туров "бланкос" возглавляют квартет Лиги чемпионов с максимумом очков. Шахтер имеет 4 зачетных балла и расположился вторым.

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