Донецкий Шахтер принимает Реал на Олимпийском в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Реал на "Футбол 24" стартует в 19:55. Оба клуба переживают далеко не лучшие времена в своей истории. "Горняки" ужасно провели спаренное противостояние с менхенгладбахской Боруссией, которое завершилось катастрофическими 0:10. "Бланкос" нашли в себе силы подняться после стартового фиаско с Шахтером (две победы над Интером и героический камбэк в Германии), но опять позорно проваливаются в Ла Лиге – 1 очко в 3-х матчах. Аккурат перед вылетом в Киев команда Зидана проиграла скромному Алавесу. Генерельная репетиция "горняков" также не впечатляет – минимальная победа в Днепре с мячом Тете на 88-й.

Шахтер – Реал Мадрид: анонс матча Лиги чемпионов

Клубный лазарет Мадрида – переполнен ключевыми исполнителями. Рамос, Карвахаль, Азар и Вальверде пропускают встречу на Олимпийском из-за травм. Шахтер потерял трех защитников – Кривцова, Корниенко и Хочолаву. Еще раньше вылетели Коноплянка с Исмаили.

Составы команд:

Шахтер: Трубин, Матвиенко, Витао, Бондарь, Додо, Степаненко, Марлос, Тайсон, Тете, Коваленко, Мораес

Запасные: Шевченко, Пятов, Сиприано, Болбат, Маркос, Патрик, Майкон, Соломон, Судаков, Дентиньо, Фернандо

Реал: Куртуа, Лукас, Начо, Варан, Меди, Эдегор, Кроос, Модрич, Асенсио, Родриго, Бензема

Запасные: Лунин, Альтубе, Эдер Милитао, Марсело, Каземиро, Диас, Аррибас, Чуст, Иско, Винисиус Жуниор