Шахтер сыграет против Порту в первом матче группового раунда Лиги чемпионов-2023/24. Где смотреть игру онлайн, подскажет "Футбол 24"

Матч Шахтер – Порту состоится во вторник, 19 сентября, в 22:00 по Киеву. Из-за вторжения российских оккупантов чемпион Украины вынужден принимать соперников в Лиге чемпионов за границей. Игра пройдет на Фолькспаркштадионе в Гамбурге.

Шахтер – Порту: прогноз на матч Лиги чемпионов

Где смотреть матч Шахтер – Порту

Поединок в прямом эфире можно посмотреть на платформе MEGOGO (при наличии соответствующей подписки), начиная с 21:50. Сервис является официальным транслятором еврокубков в сезоне-2023/24. Комментаторы – Вадим Шевякин и Сергей Лукьяненко.

Трансляция матча будет обрамлена аналитической студией. Журналисты и эксперты подготовят зрителей к игре – старт программы на"MEGOGO Футбол Первый" в 21:00. После финального свистка специалисты разберут матч в той же студии.

Дончане четырежды встречались с Порту на групповом этапе Лиги чемпионов. В сезоне-2011/12 Шахтер дважды проиграл "драконам" и занял последнее место в группе, а в сезоне-2014/15 оба матча завершились ничьими, а команды вышли в плей-офф.

Во время жеребьевки Шахтер попал в группу H, где кроме Порту также оказались Барселона и Антверпен.

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