"Горняки" решили расширить свою футбольную географию и будут выступать в Германии.

Шахтер будет играть домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов сезона 2023/24 в немецком Гамбурге на арене Фолькспаркштадион, сообщает официальный сайт "горняков".

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Дончане достигли соответствующей договоренности с футбольным клубом Гамбург, для которого этот стадион является домашним, и получили соответствующее разрешение от УЕФА. Арена "динозавров" может вместить 51 500 зрителей на международных матчах (57 000 на поединках Бундеслиги из-за разрешенных стоячих мест). К слову, в прошлом сезоне Шахтер проводил еврокубки в Варшаве.

О датах и порядке продажи билетов и пакетов Лиги чемпионов на домашние поединки Шахтера в Гамбурге будет объявлено в ближайшее время. Расписание матчей станет известно после жеребьевки группового этапа ЛЧ 31 августа.

Напомним, Гамбург ныне выступает во второй Бундеслиге. Последний раз Фолькспаркштадион принимал матч Лиги чемпионов в далеком 2006 году. Тогда в декабре Гамбург одолел московский ЦСКА со счетом 3:2.

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