"Гірники" вирішили розширити свою футбольну географію і виступатимуть у Німеччині.

Шахтар гратиме домашні матчі групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2023/24 у німецькому Гамбурзі на арені Фолькспаркштадіон, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Донеччани досягли відповідної домовленості з футбольним клубом Гамбург, для якого цей стадіон є домашнім, і отримали відповідний дозвіл від УЄФА. Арена "динозаврів" може вмістити 51 500 глядачів на міжнародних матчах (57 000 на поєдинках Бундесліги через дозволені стоячі місця). До слова, минулого сезону Шахтар проводив єврокубки у Варшаві.

Про дати та порядок продажу квитків і пакетів Ліги чемпіонів на домашні поєдинки Шахтаря в Гамбурзі буде оголошено найближчим часом. Розклад матчів стане відомий після жеребкування групового етапу ЛЧ 31 серпня.

Нагадаємо, Гамбург нині виступає у другій Бундеслізі. Востаннє Фолькспаркштадіон приймав матч Ліги чемпіонів у далекому 2006 році. Тоді у грудні Гамбург здолав московський ЦСКА з рахунком 3:2.

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