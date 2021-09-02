Донецкий клуб определился с обоймой игроков, которые будут защищать честь украинского клуба в самом престижном клубном турнире.

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби выбрал список футболистов на групповой этап Лиги чемпионов. "Горняки" опубликовали заявку на своем официальном сайте.

Трубин оценил шансы Шахтера побороться за плей-офф Лиги чемпионов

Вратари: 1. Алексей Шевченко, 30. Андрей Пятов

Защитники: 2. Додо 3. Витао, 4. Сергей Кривцов, 5. Марлон, 22. Николай Матвиенко, 26. Ефим Конопля, 31 Исмаили, 44 Виктор Корниенко, 77 Валерий Бондарь

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Майкон, 11. Марлос, 19 Манор Соломон, 20. Михаил Мудрик, 21 Алан Патрик, 38 Педриньо, 70. Евгений Коноплянка

Нападающие: 9. Дентиньо, 10. Жуниор Мораес, 23 Лассина Траоре, 45. Даниил Сикан, 99. Фернандо.

По списку Б также заявлены: 12. Тимур Пузанков, 81. Анатолий Трубин, 8. Маркос Антонио, 14 Тете, 15 Артем Бондаренко, 25 Георгий Судаков.

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Напомним, на групповом этапе ЛЧ Шахтер встретится с Реалом, Интером и Шерифом. Именно с молдаванами на выезде "горняки" стартуют 15 сентября.

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