Донецький клуб визначився з обоймою гравців, які захищатимуть честь українського клубу у найпрестижнішому клубному турнірі.

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі обрав список футболістів на груповий етап Ліги чемпіонів. "Гірники" опублікували заявку на своєму офіційному сайті.

Трубін оцінив шанси Шахтаря поборотися за плей-офф Ліги чемпіонів

Воротарі: 1. Олексій Шевченко, 30. Андрій Пятов

Захисники: 2. Додо, 3. Вітао, 4. Сергій Кривцов, 5. Марлон, 22. Микола Матвієнко, 26. Юхим Конопля, 31. Ісмаїлі, 44. Віктор Корнієнко, 77. Валерій Бондар

Півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 7. Майкон, 11. Марлос, 19. Манор Соломон, 20. Михайло Мудрик, 21. Алан Патрік, 38. Педріньйо, 70. Євген Коноплянка

Нападники: 9. Дентіньо, 10. Жуніор Мораес, 23. Лассіна Траоре, 45. Даниїл Сікан, 99. Фернандо.

По списку Б також заявлені: 12. Тимур Пузанков, 81. Анатолій Трубін, 8. Маркос Антоніо, 14. Тете, 15. Артем Бондаренко, 25. Георгій Судаков.

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Нагадаємо, на груповому етапі ЛЧ Шахтар зустрінеться із Реалом, Інтером та Шерифом. Саме з молдаванами на виїзді "гірники" стартують 15 вересня.

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