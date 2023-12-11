Португальская и украинская команды узнали имена судей, которые будут работать на поединке 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Главным арбитром решающего матча за выход в плей-офф Лиги чемпионов между Порту и Шахтером будет 39-летний румын Иштван Ковач, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему будут помогать соотечественники Василе Маринеску и Овидиу Артене. Четвертым рефери станет Марсель Бирсан. За VAR будет отвечать итальянец Массимилиано Иррати.

Напомним, ранее Ковач дважды пересекался с Шахтером: в сезоне 2021/22 в квалификации Лиги чемпионов он фиксировал победу "горняков" над Генком (2:1), а затем в групповом этапе был свидетелем ничьей дончан с Интером (0:0). В марте 2021-го Иштван удалял Виталия Миколенко в матче квалификации на чемпионат мира против сборной Финляндии. Больше всего досталось от румына Заре: дважды под его наблюдением она проигрывала в сезоне 2021/22 – австрийскому Рапиду в квалификации Лиги Европы (2:3) и Роме в групповом этапе Лиги конференций (0:4), а в далеком 2016-м разошлась миром с Фенербахче (1:1).

К слову, дуэль между Порту и Шахтером состоится в среду, 13 декабря. Начало встречи в 22:00.

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