Главный тренер Барселоны Хави определился с игроками, которые отправятся на матч 4-го тура группового этапа против Шахтера.

На игру против Шахтера в Гамбург вылетит делегация Барселоны с 21 игроком, сообщает официальный твиттер "блаугранас". Отметим, что в заявку не попали Френки де Йонг и Серхи Роберто, которые до сих пор восстанавливаются от травм.

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Голкиперы: тер Штеген, Пенья, Астралага.

Защитники: Канселу, Бальде, Араухо, Иньиго Мартинес, Кристенсен, Алонсо, Кунде.

Полузащитники: Гави, Педри, Гюндоган, Ромеу, Касадо, Фермин.

Нападающие: Ферран Торрес, Левандовски, Рафинья, Фелиш, Ямал.

Напомним, что матч Шахтер – Барселона состоится 7 ноября в Гамбурге, начало в 19:45. В предыдущей встрече каталонцы минимально победили (2:1).

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