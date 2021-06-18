Форвард амстердамского Аякса Лассина Траоре стал игроком Шахтера, сообщает официальный сайт "горняков".

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Накануне нападающий в Киеве успешно прошел медосмотр и подписал с "оранжево-черными" контракт на 5 лет – до лета 2026-го.

Напомним, Лассина выступал за Аякс с 2019 года. В прошлом сезоне он сыграл 29 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. Transfermarkt оценивает Траоре в 6,5 млн евро.

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