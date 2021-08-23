Шахтер и Монако встретятся в Харькове в решающей битве за групповой турнир ЛЧ 2021/22. Где смотреть матч Шахтер – Монако онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч плей-офф Лиги чемпионов Шахтер – Монако состоится в Харькове 25 августа. Начало – в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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На территории Украины поединок раунда плей-офф покажет платформа MEGOGO – новый официальный транслятор еврокубков. Для просмотра встречи онлайн на одном из устройств (iOS, Android, Smart TV, консоли, приставки) нужна подписка.

Трансляция запланирована на первом специализированном канале в 21:45. А в 20:55 там стартует предматчевая студия с экспертами.

Шахтеру к групповому этапу Лиги чемпионов остался один шаг. На выезде команда Роберто Де Дзерби удержала минимальную победу над Монако и сделала заявку на итоговый успех.

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