Шахтар і Монако зустрінуться в Харкові у вирішальній битві за груповий турнір ЛЧ 2021/22. Де дивитись матч Шахтар – Монако онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч плей-офф Ліги чемпіонів Шахтар – Монако відбудеться у Харкові 25 серпня. Початок – о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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На території України поєдинок раунду плей-офф покаже платформа MEGOGO – новий офіційний транслятор єврокубків. Для перегляду зустрічі онлайн на одному з пристроїв (iOS, Android, Smart TV, консолі, приставки) потрібна підписка.

Трансляція запланована на першому спеціалізованому каналі о 21:45. А о 20:55 там стартує передматчева студія з експертами.

Шахтарю до групового етапу Ліги чемпіонів залишився один крок. На виїзді команда Роберто Де Дзербі втримала мінімальну перемогу над Монако і зробила заявку на підсумковий успіх.

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