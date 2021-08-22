Шахтер в ответном матче плей-офф квалификации ЛЧ 2021/22 сыграет с Монако в Харькове. Какой прогноз букмекеров на поединок Шахтер – Монако, читайте на "Футбол 24".

Матч плей-офф Лиги чемпионов Шахтер – Монако состоится в Харькове 25 августа. Начало – в 22:00 по киевскому времени. На выезде команда Роберто Де Дзерби удержала минимальную победу – к групповому этап остался один шаг. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Шахтер – Монако: прогноз букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов

Авторитетная контора William Hill незначительным фаворитом харьковского матча называет гостей. Победа Шахтера оценена в 2.87, а на викторию Монако дают коэффициент 2.3. Ничья – 3.25.

Похожие котировки выставили специалисты Bwin. Победа дончан в основное время оценена коэффициентом 3, успех Монако – 2.3, а ничья – 3.3. Монегаски считаются сильнее, но за "горняков" играет домашний статус встречи.

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А вот фаворитом на выход в групповой раунд после выездной победы считается Шахтер. На итоговый успех "горняков" выставили коэффициент 1.36, а на триумф Монако в противостоянии – 3.

Первый поединок подарил лишь один гол, а ответный матч ожидается результативнее. На стандартный тотал больше (2,5) предлагают поставить за 1.9, а на соответствующий тотал меньше дают коэффициент 1.8.

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