Реал вальяжно, на правах хозяина и очевидного фаворита, начал этот матч. Гости слаженно отбивались, но было непонятно, выдержит ли эта крепость, когда Мадрид включит полную мощность. На 17 минуте возник первый опасный момент. Бензема выполнял штрафной удар с убойной позиции, но целил во вратарский угол, поэтому Атанасиадис справился. Вскоре мяч разминулся с крестовиной после острого подключения Вальверде к атаке.

Шериф мог только мечтать о том, чтобы дойти до центра поля – дальше все попытки гостей терялись. Но на 25 минуте на Сантьяго Бернабеу воцарилась гробовая тишина. Команда Вернидуба успешно выбежала в контру, Кристиано ювелирно подал на голову Яхшибоеву, который пробил в противоход Куртуа – 0:1.

Требовательная публика освистала своих любимцев. Зато послышалось слаженное скандирование "Шериф! Шериф" Более того, через несколько минут Куртуа ошибся с передачей, и это едва не закончилось вторым голом Шерифа – мяч после удара того же Яхшибоева в миллиметрах разминулся с дальним углом ворот.

И все же Реал вспомнил о своем статусе и яростно набросился на владение гостей. Очень опасно пробивали Гутьеррес, Винисиус, Азар, Бензема, Каземиро. Несколько раз серьезно спасал Атанасиадис. Шериф таки отстоял в первом тайме минимальную победу – 1:0.

Вскоре после возобновления поединка Вернидуб неожиданно снял с игры своего героя – Яхшибоева. Между тем за дело взялся Винисиус. Если его первое падение в штрафной Шерифа главный арбитр проигнорировал, то во втором эпизоде вмешался VAR. Пенальти мощным ударом в верхний угол реализовал Бензема – 1:1.

Анчелотти бросает в бой сразу четырех новых игроков – Модрича, Крооса, Йовича и Родриго. Реал давит, но... пропускает. Правда, после длительного просмотра VAR гол Шерифа отменили – офсайд. Выводить хозяев вперед мог Модрич. С убойной позиции хорват попал в лицо голкипера, отправив его в нокдаун.

Оставались считанные минуты. Оказалось, что замены только ухудшили игру команды Карлетто. Реал потерял в остроте как раз в тот момент, когда предстояло идти на решающий штурм. На 87 минуте Йович нелепо пробил метров с 5-ти, завершая прострел Родриго. И – жестокое наказание за легкомыслие. Шериф вбросил аут, сброс на Тилля – и тот мощно с лета в девятку – 1:2!!! Шериф набирает 6 очков после 2 туров. Это фантастика.

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