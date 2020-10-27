После жеребьевки в Лиге чемпионов у фанатов Шахтера, да и всей Украины, начались острые боли, одной из причин которых стало появление в группе Интера. Слишком свежим в памяти был разгром в полуфинале Лиги Европы – после него ещё два месяца все неудачи "горняков" объясняли шоком от этого фиаско. А неудач действительно было много – чего только стоит третье место в УПЛ только после семи туров. Поражение в Классическом, три ничьи с середняками и аутсайдерами, потеря формы лидеров и обвал ряда статистических показателей не добавляли надежды на успешный евросезон.

Шахтер – Интер: прогноз на матч Лиги чемпионов

Шахтер – Интер: где смотреть матч Лиги чемпионов

Когда же в список проблем добавилась ещё и потеря основного состава из-за коронавируса, Шахтер окончательно списали. Между тем, резервисты Луиша Каштру взяли и прибили Реал на его же поле – и не на фарте, а забив три гола до перерыва и не реализовав пять-шесть голевых моментов во втором тайме. Испанская пресса была шокирована, а украинские СМИ сразу же задались вопросом – а нужны ли "горнякам" пожилые лидеры прошлой эпохи?

Особенно ярко тезис о необходимости играть резервом подчеркивала неудачная работа Марлоса в завершающей фазе, однако проблему видели не только в слабой форме звёзд – этого от возрастных игроков после тяжелого лета и отсутствия усиления состава ожидали. Просто Шахтер без Тайсона, Мораеса, Кривцова, Степаненко и других сенаторов стал банально управляемее и злее. Тренерскому штабу проще где-то "напихать", завести или заставить играть в непривычной тактике Корниенко, Тете и Дентиньо с Соломоном, нежели Тайсона с Мораесом.

Впрочем, ничья с Ворсклой в субботу вернула болельщиков на землю. Шахтер показал там классный футбол, но отсутствие качественного нападающего сильно бросалось в глаза – вагон моментов и специфических эпизодов в штрафной банально некому было реализовать. Кроме того, стало очевидно, что безмерно доверять молодым исполнителям невозможно, ведь именно герои мадридской встречи – Корниенко и Бондарь – допустили чудовищный привоз, организовав единственный гол полтавчан. Кулач имел ещё несколько шансов в той встрече, однако он не реализовал свои шансы – а вот Лукаку и Лаутаро Мартинес ошибок не простят. Впрочем, в полуфинале Лиги Европы они изнасиловали и основу, работая под олимпийским девизом – они были быстрее, выше и сильнее.

Основной интригой по матчу против Интера является тактика Шахтера. Антонио Конте в августовской встрече банально прочитал позиционный футбол Луиша Каштру, а уже по ходу неудачного поединка тренер "горняков" не смог внести необходимые коррективы. Дарио Срна, в свою очередь, отмечал скорость и физическую мощь миланцев.

Чем-то тот ужасный поединок напоминал разгром Украины в Испании, когда нас наказали за попытку сыграть против гранда в открытом стиле. В матче с Реалом дончане действовали иначе – компактно обороняясь на протяжении большей части встречи, они через короткий розыгрыш банально разорвали Мадрид на контратаках. Это было просто, но очень эффективно. Тогда изменение тактики объяснялась кадровой ситуацией, но будет ли Луиш Каштру использовать подобную модель с более мощным составом? Увидим. Матч с Интером станет тактическим экзаменом для португальца.

Между тем, Интер два важнейших матча за последние два месяца – финал ЛЕ и первый матч в новом сезоне ЛЧ – провалил, встретившись именно с такой простой тактикой. Севилья вообще за весь поединок с командой Антонио Конте создала один-два момента и отскочила у своих ворот, однако на контратаках миланцам забили трижды. Гладбахская Боруссия аналогичным образом разобрала "нерадзурри" на их же поле, причем во втором голе прошёл вот такой пас:

Finally got to see the Florian Neuhaus pass from last night. This guy was one of my favourite players from the Bundesliga's return earlier this year. Incredible vision/passing range and so safe on the ball



He's only 23 too, big future in the gamepic.twitter.com/z5qO6bPJS1 — Chris Smith (@CJSmith91) October 22, 2020

Между этими встречами расположились четыре поединка Серии А, в которых миланцы пропустили восемь голов – причем Беневенто забил им дважды, а Фиорентина трижды. Интер проиграл дерби с Миланом и расписал ничью с Лацио, и лишь на последних выходных впервые завершил матч "всухую" (победа над Дженоа 2:0). Словом, сейчас у "горняков" выпал идеальный момент для того, чтобы провести в ворота Хандановича больше одного гола.

Интер лихорадит, но не стоит переоценивать проблемы финалиста Лиги Европы. Миланцы в атаке остаются не просто грозным, а лучшим итальянским коллективом – у них самый высокий показатель ожидаемых голов без пенальти и самое большое количество проникающих пасов (59). Всё это следует умножить на индивидуальное мастерство исполнителей – тот же Лукаку уже стал лучшим легионером Серии А, с начала предыдущего сезона забив 22 гола без учёта пенальти. По интенсивности прессинга "нерадзурри" вообще едва ли не лучшие во всей Европе – после потери мяча на чужой половине они дают сопернику не более 6,94 передач.

Словом, Интер остается грандом, против которого нужно быть максимально осторожным. Карусели, которые случились с Реалом, так просто уже не пройдут хотя бы из-за большей мотивации миланцев, а тактически этот коллектив намного сильнее нынешнегой Мадрида. Но он всё равно неидеальный.

Кадровая ситуация

На открытой тренировке перед матчем с Интером отсутствовали Фернандо, Кривцов и Мораес. Врач Шахтера еще до встречи с Ворсклой сообщил, что им нужна неделя, чтобы вернуться к нормальной работе, поэтому рассчитывать на эту тройку тренерский штаб не может. Также в лазарете остаются Коноплянка и Исмаили – зато в состав вернулись Степаненко, Пятов, Матвиенко, Коваленко, Алан Патрик и Тайсон. Кому из них Луиш Каштру доверит место в основе – одна из основных интриг поединка.

Интер столкнулся с безумными кадровыми потерями – из-за повреждения точно не сыграют Сенси, Санчес, Весино, Галярдини и Шкриньяр. У Хакими были подозрения на коронавирус, из-за которых он на два дня выпал из тренировочного процесса, но повторный тест оказался отрицательным. Кроме того, из лазарета вернулись Янг и Артуро Видаль.

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Интер

Шахтер: Трубин – Додо, Хочолава, Матвиенко, Корниенко – Антонио, Степаненко – Тете, Марлос, Соломон – Дентиньо

Интер: Ханданович – Д'Амброзио, Раннокия, Бастони – Хакими, Брозович, Видаль, Коларов – Эриксен – Мартинес, Лукаку

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Трудно что-то прогнозировать в коронавирусную эпоху. Команды сами не знают, кто завтра выйдет на поле – что уж говорить об их соперниках. Нормально подготовиться к матчам трудно, а ещё труднее удержать структуру игры, отлаженную таким тяжким трудом в течение последних лет системными тренерами. Это особенно серьёзная проблема для грандов, поэтому коронакризиз здесь сыграл за Шахтер. Уже хотя бы из-за этого нюанса "горняки" могут рассчитывать на хороший результат.

Кроме того, Интер явно слабо играет в обороне. Команда пропустила на 1,2 гола больше, чем должна была пропустить за пять туров Серии А, допускала катастрофические ошибки в ЛЧ и имеет серьёзные проблемы в кадровой комплектации, поэтому надеяться на один, а то и два гола Шахтер может. Быстрые контратаки, которые прибили Реал, вполне способны разобрать и миланцев.

Впрочем, мощность атаки и прессинга Интера, индивидуальный класс исполнителей, их безумная мотивация, невнятная игра дончан в обороне и традиционные проблемы украинцев в матчах с командами Серии А заставляют ожидать голов в наши ворота – возможно, их будет несколько. Прогнозировать что-то конкретнее трудно, но боевая ничья с Интером "оранжево-чёрным" вполне по силам. Победа станет приятным бонусом, а вот за ничью цепляться точно необходимо.

Шахтер – Ворскла: очередная потеря "горняков" перед Интером, провал чемпионов мира, Кулач-транжира, Полтава все еще вторая