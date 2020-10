После жеребьевки в Лиге чемпионов у фанатов Шахтера, да и всей Украины, начались острые боли, одной из причин которых стало появление в группе Интера. Слишком свежим в памяти был разгром в полуфинале Лиги Европы – после него ещё два месяца все неудачи "горняков" объясняли шоком от этого фиаско. А неудач действительно было много – чего только стоит третье место в УПЛ только после семи туров. Поражение в Классическом, три ничьи с середняками и аутсайдерами, потеря формы лидеров и обвал ряда статистических показателей не добавляли надежды на успешный евросезон.

Когда же в список проблем добавилась ещё и потеря основного состава из-за коронавируса, Шахтер окончательно списали. Между тем, резервисты Луиша Каштру взяли и прибили Реал на его же поле – и не на фарте, а забив три гола до перерыва и не реализовав пять-шесть голевых моментов во втором тайме. Испанская пресса была шокирована, а украинские СМИ сразу же задались вопросом – а нужны ли "горнякам" пожилые лидеры прошлой эпохи?

Особенно ярко тезис о необходимости играть резервом подчеркивала неудачная работа Марлоса в завершающей фазе, однако проблему видели не только в слабой форме звёзд – этого от возрастных игроков после тяжелого лета и отсутствия усиления состава ожидали. Просто Шахтер без Тайсона, Мораеса, Кривцова, Степаненко и других сенаторов стал банально управляемее и злее. Тренерскому штабу проще где-то "напихать", завести или заставить играть в непривычной тактике Корниенко, Тете и Дентиньо с Соломоном, нежели Тайсона с Мораесом.

Впрочем, ничья с Ворсклой в субботу вернула болельщиков на землю. Шахтер показал там классный футбол, но отсутствие качественного нападающего сильно бросалось в глаза – вагон моментов и специфических эпизодов в штрафной банально некому было реализовать. Кроме того, стало очевидно, что безмерно доверять молодым исполнителям невозможно, ведь именно герои мадридской встречи – Корниенко и Бондарь – допустили чудовищный привоз, организовав единственный гол полтавчан. Кулач имел ещё несколько шансов в той встрече, однако он не реализовал свои шансы – а вот Лукаку и Лаутаро Мартинес ошибок не простят. Впрочем, в полуфинале Лиги Европы они изнасиловали и основу, работая под олимпийским девизом – они были быстрее, выше и сильнее.

Основной интригой по матчу против Интера является тактика Шахтера. Антонио Конте в августовской встрече банально прочитал позиционный футбол Луиша Каштру, а уже по ходу неудачного поединка тренер "горняков" не смог внести необходимые коррективы. Дарио Срна, в свою очередь, отмечал скорость и физическую мощь миланцев.

Чем-то тот ужасный поединок напоминал разгром Украины в Испании, когда нас наказали за попытку сыграть против гранда в открытом стиле. В матче с Реалом дончане действовали иначе – компактно обороняясь на протяжении большей части встречи, они через короткий розыгрыш банально разорвали Мадрид на контратаках. Это было просто, но очень эффективно. Тогда изменение тактики объяснялась кадровой ситуацией, но будет ли Луиш Каштру использовать подобную модель с более мощным составом? Увидим. Матч с Интером станет тактическим экзаменом для португальца.

Между тем, Интер два важнейших матча за последние два месяца – финал ЛЕ и первый матч в новом сезоне ЛЧ – провалил, встретившись именно с такой простой тактикой. Севилья вообще за весь поединок с командой Антонио Конте создала один-два момента и отскочила у своих ворот, однако на контратаках миланцам забили трижды. Гладбахская Боруссия аналогичным образом разобрала "нерадзурри" на их же поле, причем во втором голе прошёл вот такой пас:

Finally got to see the Florian Neuhaus pass from last night. This guy was one of my favourite players from the Bundesliga's return earlier this year. Incredible vision/passing range and so safe on the ball



He's only 23 too, big future in the gamepic.twitter.com/z5qO6bPJS1