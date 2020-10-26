Донецкий Шахтер встретится с миланским Интером в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Шахтер – Интер состоится во вторник в Киеве на НСК Олимпийский. Начало игры 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов – 19:55. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Шахтер – Интер: где смотреть матч Лиги чемпионов

Поединок Шахтер – Интер в прямом эфире можно смотреть на "Футбол 1", начиная с 19:50. Перед игрой на специализированном канале в 19:00 стартует студия "Ночь Лиги чемпионов", которая продолжит эфир в 21:50.

Онлайн матч Шахтер – Интер можно смотреть на платформе oll.tv. Кроме этого, недавно появилась возможность просмотра Лиги чемпионов через сервис MEGOGO. Трансляция будет проходить на одном из 12 поп-ап каналов "Volia Football +".

Совсем недавно команды встречались на стадии полуфинала Лиги Европы и "горняки" потерпели сокрушительное поражение со счетом 0:5. Однако, Шахтер отлично начал текущую еврокубковую кампанию, одолев в гостях мадридский Реал (3:2), а вот Интер не справился с Борсией М (2:2).

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