Донецкий Шахтер принимает миланский Интер в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Какой прогноз на матч Шахтер – Интер и кому отдают предпочтение букмекеры, читайте на "Футбол 24".

Матч Шахтер – Интер состоится во вторник в Киеве на НСК Олимпийский. Начало игры 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов – 19:55. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Поединок пройдет со зрителями – стадион можно будет заполнить на 15% от общей вместимости.

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Шахтер – Интер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Специалисты William Hill считают итальянский гранд очевидным фаворитом противостояния. Несмотря на сенсационную победу Шахтера над Реалом и ничью Интера с Гладбахом в первом туре подопечным Антонио Конте все равно отдают существенное преимущество – коэффициент на триумф "нерадзури" в Киеве составляет 1.83. А вот шансы "горняков" взять очередные три очка оцениваются значительно скромнее – 4.20. На ничью ставят 3.80.

Аналогичное развитие событий на Олимпийском прогнозируют букмкеры Bwin. Победа Интера, который перед вояжем в Киев уверенно обыграл Дженоа, оценивается баллом 1.78. Коэффициент на победу дончан – 4.00, а ценник ничейного результата 3.80.

Шахтер и Интер встретятся только в четвертый раз. Противостояние в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2005/06 завершилось победой итальянцев в Донецке (0:2) и ничьей в Милане (1:1). А вот последняя встреча этих команд в полуфинале ЛЕ 2019/20 завершилась чудовищным погромом чемпионов Украины – 0:5.

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