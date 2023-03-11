"Шахтер едет в Роттердам в гости к Фейеноорду с дерьмом в штанах. Этот клуб ранее активно использовал легионеров. Из-за войны с Россией на поле в составе их команды теперь преимущественно игроки из Украины. Шахтер не был бы очень успешен в Эредивизи с нынешним потенциалом. Это не должно быть проблемой для Фейеноорда в домашнем матче. В настоящее время Шахтер – это далеко не топ-команда. Был отчетливо виден их страх по отношению к сопернику.

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Мы много говорим о Шахтере, но ряд игроков Фейеноорда тоже разочаровал. Они были плохими в атаке и не забивали. Усама Идрисси и Маркус Педерсен – главные диссонансы в игре. Что показала команда в последние недели, то это то, что клуб будет играть более прямо в финальной фазе", – цитирует экс-тренера Rijnmond.

Шахтер сыграет ответный матч против Фейеноорда в рамках 1/8 финала Лиги Европы 16 марта. Напомним, что первая встреча закончилась вничью 1:1.

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