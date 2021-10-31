"Должны были выигрывать минимум 8:1. Создаем много моментов – это хорошо. Нужно пытаться их реализовывать. Но когда ты создаешь моменты, конечно, больше шансов забить гол".

Гецко сравнил шансы Динамо и Шахтера на еврокубковую весну

Полностью контролировали игру. Единственное, необходимо поработать над тем, чтобы не было таких ситуаций как при счете 1:0, когда Десна однажды пробила по воротам и забила один гол. А матч понравился, ребята молодцы, команда сыграла хорошо. Должны были забивать гораздо больше: убежден, что Де Дзерби этим тоже недоволен и в перерыве ребят настроил на то, чтобы забить как можно больше голов. Но самое главное – мы выиграли и в хорошем настроении теперь поедем в Мадрид.

Если сравнить с началом чемпионата, когда были качели – одна игра хорошо, другая не очень, ведь ребята только входили в тренировочный процесс – сегодня мы видим, что появляется стабильность и в чемпионате Украины мы показываем хороший футбол. Достаточно серьезных соперников – Зарю и Десну – мы проходим уверенно.

Относительно шансов Шахтера пробиться дальше в еврокубках... Шансы всегда есть. Вопрос, насколько легко это будет сделать. Независимо от этого матча, нам нужно ехать в Мадрид и доказать, что игра, которая была дома, – это был не наш день. С таким настроем нужно ехать и доказывать, что мы заслуживаем большего", – сказал Палкин в комментарии Shakhtar TV.

Напомним, Шахтер разгромил Десну (4:1) и продолжает преследовать Динамо в борьбе за первую строчку УПЛ. Уже в среду, 3 ноября, горняки в Мадриде сойдутся с Реалом в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Шахтер разгромил Десну и продолжил погоню за Динамо – хорошее настроение перед Реалом портят огрехи в обороне