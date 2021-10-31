"Мали вигравати мінімум 8:1. Створюємо багато моментів – це добре. Потрібно намагатись їх реалізовувати. Але коли ти створюєш моменти, звісно, більше шансів забити гол.

Гецко порівняв шанси Динамо та Шахтаря на єврокубкову весну

Цілковито контролювали гру. Єдине, необхідно попрацювати над тим, щоб не було таких ситуацій, як за рахунку 1:0, коли Десна одного разу пробила по воротах і забила один гол. А матч сподобався, хлопці молодці, команда зіграла добре. Мали забивати набагато більше: переконаний, що Де Дзербі цим теж невдоволений і в перерві хлопців налаштував на те, щоб забити якомога більше голів. Та найголовніше – ми виграли і в гарному настрої тепер поїдемо до Мадрида.

Якщо порівняти з початком чемпіонату, коли були гойдалки – одна гра добре, інша не дуже, адже хлопці лише входили в тренувальний процес, – то сьогодні ми бачимо, що з’являється стабільність і в чемпіонаті України ми показуємо гарний футбол. Досить серйозних суперників – Зорю та Десну – ми проходимо впевнено.

Щодо шансів Шахтаря пробитися далі у єврокубках... Шанси завжди є. Питання, як легко це буде зробити. Незалежно від цього матчу, нам потрібно їхати до Мадрида та довести, що гра, яка була вдома, – це був не наш день. З такою налаштованістю слід їхати і доводити, що ми заслуговуємо на більше", – сказав Палкін у коментарі Shakhtar TV.

Нагадаємо, Шахтар розгромив Десну (4:1) та продовжує переслідувати Динамо у боротьбі за першу сходинку УПЛ. Вже у середу, 3 листопада, гірники у Мадриді зійдуться з Реалом у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Шахтар розгромив Десну й продовжив гонитву за Динамо – хороший настрій перед Реалом псують огріхи в обороні