После дисквалификации российских клубов из еврокубков на следующий сезон "горняки" имеют большие шансы напрямую квалифицироваться в групповой турнир.

Сегодня, 2 мая, УЕФА официально продлил дисквалификацию россиян из всех соревнований под своей эгидой. Соответственно, в еврокубковом сезоне 2022/23 российских клубов не будет.

УЕФА официально дисквалифицировал российские клубы и сборные по еврокубкам и другим турнирам сезона 2022/23

Таким образом, таблица коэффициентов УЕФА и схема квалификации на следующий сезон претерпели определенные изменения. Чемпион Шотландии (вероятнее всего, это будет Селтик), которая в рейтинге ассоциаций идет 12-й, уже получил прямую путевку в групповой турнир ЛЧ. Близка к этому и Украина.

Чтобы Шахтер, который в соответствии с официальными результатами УПЛ 2021/22 стал первым, напрямую вышел в групповой турнир, нужно, чтобы Вильярреал не выиграл Лигу чемпионов 2021/22. Тогда произойдет официальное перераспределение еврокубковых квот и чемпион Украины напрямую квалифицируется в ЛЧ на следующий сезон. Победа Ман Сити, Реала или Ливерпуля для нас не имеет разницы, поскольку все эти команды уже гарантировали себе участие в ЛЧ через чемпионаты.

Шансы на вылет Вильярреала вполне реальны, ведь команда Уная Эмери проиграла Ливерпулю в первом полуфинале (0:2) и может уже завтра прекратить борьбу за трофей. Соответственно, буквально через сутки "горняки" могут официально стать участником ЛЧ 2022/23.

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