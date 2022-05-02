Після дискваліфікації російських клубів з єврокубків на наступний сезон "гірники" мають великі шанси напряму кваліфікуватися в груповий турнір.

Сьогодні, 2 травня, УЄФА офіційно продовжив дискваліфікацію росіян з усіх змагань під своєю егідою. Відповідно, у єврокубковому сезоні 2022/23 російських клубів не буде.

УЄФА офіційно дискваліфікував російські клуби і збірні з єврокубків та інших турнірів сезону 2022/23

Таким чином, таблиця коефіцієнтів УЄФА і схема кваліфікації на наступний сезон зазнали певних змін. Чемпіон Шотландії (найімовірніше, це буде Селтік), яка в рейтингу асоціацій іде 12-ю, вже отримав пряму путівку в груповий турнір ЛЧ. Близька до цього і Україна.

Щоб Шахтар, який відповідно до офіційних результатів УПЛ 2021/22 став першим, напряму вийшов у груповий турнір, потрібно, щоб Вільяреал не виграв Лігу чемпіонів 2021/22. Тоді відбудеться офіційний перерозподіл єврокубкових квот і чемпіон України напряму кваліфікується в ЛЧ на наступний сезон. Перемога Ман Сіті, Реала чи Ліверпуля для нас не має різниці, позаяк усі ці команди вже гарантували собі участь в ЛЧ через чемпіонати.

Шанси на виліт Вільяреала цілком реальні, адже команда Унаї Емері програла Ліверпулю у першому півфіналі (0:2) і може вже завтра припинити боротьбу за трофей. Відповідно, буквально за добу "гірники" можуть офіційно стати учасником ЛЧ 2022/23.

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