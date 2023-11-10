Шахтер бил Барселону в каталонском стиле – победный гол дончан под микроскопом
Судьбу матча Шахтер – Барселона в рамках 4 тура группового этапа Лиги чемпионов решил очень красивый гол.
Донецкий клуб продолжает смаковать сенсационную победу над Барселоной. Пресс-служба "горняков" дополнительно подчеркнула, что гол Данила Сикана был не только чрезвычайно важным, но и очень красивым.
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Если бы экипировка команд не была контрастной, можно было бы перепутать, какая именно из них забила этот мяч. Шахтер провел отличную атаку, в которой легко найти признаки ДНК Барселоны. Перед завершающим ударом футболисты выполнили 27 передач. Отдельного внимания заслуживает мастерство Георгия Судакова.
Напомним, благодаря победе над Барселоной чемпионы Украины почти гарантировали себе участие в весенней части еврокубков. Официально это оформить можно будет уже в следующем туре – достаточно не проиграть Антверпену. Если "горняки" нацелены на плей-офф ЛЧ, то нужно обыграть бельгийцев, а затем еще и Порту.
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