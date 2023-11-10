Донецький клуб продовжує смакувати сенсаційну перемогу над Барселоною. Прес-служба "гірників" додатково наголосила, гол Данила Сікана був не лише надзвичайно важливим, а й дуже красивим.

Шахтар збільшив шанси на плей-офф ЛЧ, а ризик вильоту з єврокубків – 0,7%, готовий плацдарм на наступний сезон

Якби екіпірування команд не було контрастним, можна було б переплутати, яка саме з них забила цей м'яч. Шахтар провів чудову атаку, в якій легко знайти ознаки ДНК Барселони. Перед завершальним ударом футболісти виконали 27 передач. Окремої уваги заслуговує майстерність Георгія Судакова.

Нагадаємо, завдяки перемозі над Барселоною чемпіони України майже гарантували собі участь у весняній частині єврокубків. Офіційно це оформити можна буде вже в наступному турі – буде достатньо не програти Антверпену. Якщо "гірники" націлені на плей-офф ЛЧ, то потрібно обіграти бельгійців, а потім ще й Порту.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: перемога Шахтаря над Барселоною втримала позиції України, Зоря збагатила прямого конкурента