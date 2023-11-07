Шахтар зустрічається з Барселоною в четвертому турі групового раунду Ліги чемпіонів-2023/24. Де дивитися гру онлайн, підкаже "Футбол 24".

Матч Шахтар – Барселона відбудеться у вівторок, 7 листопада, о 19:45 за Києвом. Через вторгнення російських окупантів чемпіон України змушений приймати суперників у Лізі чемпіонів за кордоном. Гра пройде на Фолькспаркштадіоні в Гамбурзі.

Шахтар – Барселона: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Де дивитися матч Шахтар – Барселона

Поєдинок в прямому етері можна переглянути на платформі MEGOGO (за наявності відповідної підписки), починаючи з 19:35. Сервіс є офіційним транслятором єврокубків у сезоні-2023/24. Коментатори – Роберто Моралес і Віталій Кравченко.

Трансляція матчу буде обрамлена аналітичною студією. Журналісти та експерти підготують глядачів до гри – старт програми на "MEGOGO Футбол Перший" о 18:40. Після фінального свистка фахівці розберуть матч у тій же студії.

Барселона виграла всі матчі в Лізі чемпіонів і очолює групу після трьох турів. У Шахтаря в активі три бали за перемогу над Антверпеном. Два тижні тому "гірники" програли каталонцям з мінімальним рахунком.

Шахтар – Барселона: анонс матчу Ліги чемпіонів