Маркос Антонио получил награду лучшему игроку поединка Шахтер - Шериф, сообщает официальный сайт УЕФА.

Шахтер – Шериф – 1:1 – видео голов и обзор матча

Бразилец сделал 86 касаний мяча, 74 передачи (93% точности), 2 успешных обводки (67%), 3 отбора (75%) и 1 раз был обыгран. "Он поддерживал баланс команды, особенно когда у нее был мяч", – объяснил свое решение технический наблюдатель УЕФА Айтор Каранка.

Добавим, что перформанс Маркоса Антонио не помог завершить выступление в Лиге чемпионов 2021/22 победой – Шериф в компенсированное время сравнял счет (1:1).

Шахтер на последних секундах упустил победу над Шерифом – "горняки" завершили выступления в ЛЧ, не выиграв ни разу