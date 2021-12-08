Шахтер не удержал победу над Шерифом в 6 туре группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Шериф на Футбол 24.

Шахтер вышел вперед благодаря голу Фернандо на 42-й минуте – бразилец получил передачу Кривцова из глубины, развернулся, и в падении сумел закатить мяч в дальний угол. Игра шла к победе "горняков", но Шериф снова шокировал украинскую команду – Николов получил мяч в штрафной, попал в Бондаря, но быстрее среагировал на рикошет и пробил Шевченко (заменившего Пятова на встрече).

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Шахтер в итоге набрал 2 очка в группе D и остался последним (без еврокубковой весны), а Шериф с 7 пунктами расположился на третьей строчке и продолжит участие в Лиге Европы.

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