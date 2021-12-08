Шахтар – Шериф: визначився найкращий гравець матчу Ліги чемпіонів за версією УЄФА
УЄФА обрав найкращого гравця у зустрічі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар – Шериф.
Маркос Антоніо отримав нагороду найкращому гравцю поєдинку Шахтар – Шериф, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Шахтар – Шериф – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Бразилець зробив 86 дотиків до м'яча, 74 передачі (93% точності), 2 успішні обведення (67%), 3 відбори (75%) та 1 разу був обіграний. "Він підтримував баланс команди, особливо коли вона мала м'яч", – пояснив своє рішення технічний спостерігач УЄФА Айтор Каранка.
Додамо, що перфоманс Маркоса Антоніо не допоміг завершити виступ у Лізі чемпіонів 2021/22 перемогою – Шериф у компенсований час зрівняв рахунок (1:1).
Шахтар на останніх секундах втратив перемогу над Шерифом – "гірники" завершили виступи в ЛЧ, не вигравши жодного матчу