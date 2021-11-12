Самые преданные болельщики донецкого клуба уже могут приобрести пропуск на поединок с командой Юрия Вернидуба.

Шахтер на своем сайте объявил о начале продаж билетов на поединок 6-го раунда группового турнира Лиги чемпионов против тираспольского Шерифа.

Шахтер попытается подписать Сайядманеша – на лидера Зари есть фаворит из Европы

Реализация пропусков традиционно будет проходить в несколько этапов. С 12 ноября (1-й этап) приобрести тикеты могут только владельцы абонементов сезона-2021/22 и подписчики Shakhtar Club. Свободная продажа (2-й этап) начнется 15 ноября.

Не идет ли игра? С Żubrówka всегда идет игра! Миксуй коктейли с легендарной Żubrówka и наслаждайся просмотром топовых матчей! Узнать больше о Żubrówka и коктейлях здесь.

К слову, стоимость билетов варьируется от 100 до 11 000 гривен.

Напомним, поединок против Шерифа состоится 7 декабря на НСК Олимпийский. Начало встречи в 22:00.

После 4-х туров Шахтер занимает в группе D последнюю строчку, имея в своем активе 1 очко. Возглавляет квартет Реал (9), дальше расположились Интер (7) и Шериф (6).

"Развернуть фарт жопой": сборной Украины после аномалии в Одессе советуют крайний метод – Лобановскому это помогло