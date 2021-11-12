Шахтар – Шериф: "гірники" розпочали продаж квитків на матч Ліги чемпіонів
Найвідданіші уболівальники донецького клубу вже можуть придбати перепустки на поєдинок з командою Юрія Вернидуба.
Шахтар на своєму сайті оголосив про початок продажу квитків на поєдинок 6-го раунду групового турніру Ліги чемпіонів проти тираспольського Шерифа.
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Реалізація перепусток традиційно відбуватиметься у кілька етапів. З 12 листопада (1-й етап) придбати тікети можуть лише власники абонементів сезону-2021/22 та передплатники Shakhtar Club. Вільний продаж (2-й етап) розпочнеться 15 листопада.
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До слова, вартість квитків варіюється від 100 до 11 000 гривень.
Нагадаємо, поєдинок проти Шерифа відбудеться 7 грудня на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 22:00.
Після 4-х турів Шахтар посідає у групі D останню сходинку, маючи у своєму активі 1 очко. Очолює квартет Реал (9), далі розташувались Інтер (7) та Шериф (6).
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