Шахтер принимает Селтик во втором туре группового этапа Лиги чемпионов 2022/23. Где смотреть игру онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Шахтер – Селтик состоится в среду, 14 сентября, в 19:45 по Киеву. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Шахтер из-за российского вторжения в Украину вынужден принимать соперников на стадионе Войска Польского в Варшаве.

Шахтер – Селтик: прогноз на матч Лиги чемпионов

Поединок в прямом эфире можно посмотреть на платформе MEGOGO (при наличии соответствующей подписки), начиная с 19:30. Сервис является официальным транслятором еврокубков в сезоне 2022/23. Также показ игры доступен на Volia TV.

Трансляция матча будет обрамлена аналитической студией. Журналисты и эксперты подготовят зрителей к игре – старт программы в 18:30. После финального свистка специалисты разберут матч в той же студии – старт программы в 21:40.

Шахтер начал Лигу чемпионов с сенсационной победы над Лейпцигом – Мудрик и Швед устроили разгром. Селтик в стартовом матче проиграл Реалу, однако большую часть матча играл с Мадридом на равных.

"Кельты" в чемпионате Шотландии идут без потерь с разницей голов 25:1, а недавно разбили в дерби Рейнджерс. На выходных Селтик отдыхал – матчи тура перенесли из-за смерти королевы Елизаветы II. Шахтер в субботу вырвал победу над Черноморцем и вышел на второе место УПЛ.

Безумие! Шок! Фантастика! Шахтер разнес Лейпциг в первом матче ЛЧ – Швед оформил "венгерский" дубль, космос Мудрика