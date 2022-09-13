Шахтер – Селтик: феерия Блохина, битый чемпион – как украинцы играли с шотландцами?
17:40 - Читати українською
Шахтер во втором туре группового этапа Лиги чемпионов встретится с Селтиком. Матч пройдет уже 14 сентября.
Коллектив из Глазго – давний знакомый "горняков". И вообще история баталий между украинскими и шотландскими клубами берет начало с далеких 1960-х годов. Как это было тогда и что может быть сейчас? Смотрите в новом видео Футбол 24.
Напомним, в первом туре нового сезона престижнейшего евротурнира Шахтер сенсационно разгромил РБ Лейпциг (4:1). Селтик же уступил мадридскому Реалу со счетом 0:3.
Шахтер – Черноморец: Швед снова забил, джокеры, интуиция и фарт Йовичевича дарят лидерство в УПЛ, Мудрика не хватает
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter