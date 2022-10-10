Донецкий Шахтер принимает мадридский Реал в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов 2022/23. Какой прогноз букмекеров на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Шахтер – Реал состоится во вторник, 11 октября, в 22:00 по Киеву. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Шахтер из-за российского вторжения в Украину вынужден принимать соперников на стадионе Войска Польского в Варшаве. Неделю назад команды встречались в Мадриде – "горняки" минимально проиграли.

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Шахтер – Реал: прогноз на матч Лиги чемпионов

В отличие от предыдущего матча, когда Шахтер считался безнадежным аутсайдером, теперь букмекеры выставили более лояльные коэффициенты. Авторитетная контора William Hill на победу дончан дает 8, а на выигрыш Реала – 1.36. Ничья – 5.

Специалисты Bwin даже больше верят в Шахтер. Повлиял результат мадридской игры, где украинцы избежали разгрома и забили на Бернабеу. Успех Шахтера оценен в 7.25, победа Реала – 1.38, а ничья – 5.25.

Поединки Мадрида и Донецка всегда зрелищны. За 5 предыдущих очных матчей команды забили 18 голов. Поэтому игра в Варшаве тоже ожидается результативной. На стандартный тотал больше (2,5) можно поставить с коэффициентом 1.46, а на соответствующий тотал меньше – 2.55.

Главным претендентом на гол считается Карим Бензема – коэффициент 1.55. Француз готов сыграть с Шахтером, как и Модрич. А вот Куртуа все еще восстанавливается – его снова будет подменять Лунин. На гол Шахтера в ворота Андрея дают 1:55.

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