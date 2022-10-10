"Дело в чем: того, чего не хватило против лучшей команды мира, хватит против многих других. Мы многое сделали правильно, оставались верны своему стилю. Шахтер забил гол после 10 передач, не отдавая мяч Мадриду. Это совсем не легко! Такому сопернику нужно совсем мало, чтобы забить, они дают играть, но прибивают в переходных фазах. На Бернабеу всем тяжело, особенно такой молодой команде, Шахтер играет больше сердцем, чем опытом.

Матч в Варшаве? Мы не играем дома. Вот такая ситуация. Это влияет. Когда играем в Лейпциге или на Бернабеу, то чувствуем дыхание целого стадиона, толчок болельщиков. А у нас такого нет. В Варшаве будут украинцы, которые, к сожалению, должны были покинуть дома из-за жестокой войны. Но это не наш стадион. В любом случае будет легче, чем в Мадриде.

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Я должен находить баланс между ролью тренера и психолога. Трудно готовиться в плане тактики к более сильным соперникам. У Шахтера есть талант и порядок в игре, но нам нужно время на усовершенствование, нужно больше матчей с командами уровня Реала. Также есть психологический момент. У игроков семьи в зоне военных действий. У них каждый день нервные звонки.

Я не могу этого игнорировать. Требую от них максимум, но реагирую на обстоятельства. Мы постоянно читаем новости о войне, о тех регионах, где живут семьи футболистов. Честно, я не могу передать, что они чувствуют. Очень их уважаю. Эта команда делает невероятное. Я не украинец, но я люблю их, страдаю и чувствую себя украинским патриотом. Ребята борются за каждый метр поля, как украинская армия. Мы в долгу перед военными.

В чемпионате Украины матчи останавливают из-за сигналов воздушной тревоги. Спокойствия нет нигде. А знаете, что самое ужасное? Люди хотят жить, чувствовать себя свободными, принимать решение сердцем. Звучит сирена, а они уже не спускаются в убежища и рискуют попасть под бомбы. Это понятно, это по-человечески, нельзя провести жизнь в убежищах", – сказал Йовичевич в интервью Marca.

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