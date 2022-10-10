Донецький Шахтар приймає мадридський Реал у четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23. Який прогноз букмекерів на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Шахтар – Реал відбудеться у вівторок, 11 жовтня, о 22:00 за Києвом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри. Шахтар через російське вторгнення в Україну змушений приймати суперників на стадіоні Війська Польського у Варшаві. Тиждень тому команди зустрічалися в Мадриді – "гірники" мінімально програли.

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Шахтар – Реал: прогноз на матч Ліги чемпіонів

На відміну від попереднього матчу, коли Шахтар вважався безнадійним аутсайдером, тепер букмекери виставили лояльніші коефіцієнти. Авторитетна контора William Hill на перемогу донеччан дає 8, а на виграш Реала – 1.36. Нічия – 5.

Фахівці Bwin навіть більше вірять у Шахтар. Вплинув результат мадридської гри, де українці уникли розгрому та забили на Бернабеу. Успіх Шахтаря оцінений в 7.25, звитяга Реала – 1.38, а нічия – 5.25.

Поєдинки Мадрида та Донецька завжди видовищні. За 5 попередніх очних матчів команди забили 18 голів. Тому гра у Варшаві також очікується результативною. На стандартний тотал більше (2,5) можна поставити з коефіцієнтом 1.46, а на відповідний тотал менше – за 2.55.

Головним претендентом на гол вважається Карім Бензема – коефіцієнт 1.55. Француз готовий зіграти з Шахтарем, як і Модріч. А от Куртуа досі відновлюється – його знову підмінятиме Лунін. На гол Шахтаря у ворота Андрія дають 1.55.

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