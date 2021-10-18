"Как не волноваться перед матчем против Реала? Только дураки не волнуются в таких ситуациях. Надеюсь, я не дурак. Главное – наш прогресс, прогресс команды. Это самое главное для Шахтера, это важнее текущих результатов. Есть два варианта игры против Реала. Играть полностью от обороны, отказавшись от мяча, или играть с мячом и использовать владение, в том числе для защиты. У нас есть план на игру, это главное.

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Я не анализировал прошлогодние матчи Шахтера с Реалом, не говорил с Луишем Каштру. Конечно, я посмотрел те матчи. Но думаю, что неправильно сравнивать. Очень много всего изменилось и у них, и у нас за этот год. В первую очередь, мы должны следить за своим прогрессом, и использовать матчи с такими соперниками для совершенствования своего уровня. В футболе существуют поражения – не забывайте. Посмотрим, как сложится завтрашний матч. Не думаю, что Реал будет завтра играть пассивно. Я думаю, что они приехали, чтобы показать, на что способны.

Я считаю, что футболисты на поле транслируют философию тренера. К счастью, в Шахтере достаточно техничных исполнителей, которые могут реализовать мою философию. Но это не единоправильный стиль. Есть другая манера, есть другой футбол. Как, например, Челси, где собраны игроки, которые лучше передают другой стиль.

Анчелотти оказал огромное влияние на становление итальянского и мирового футбола. Для каждого итальянского тренера Карло – маэстро. Многие берут с него пример, многие его следует. Он показал, что может тренировать сильные команды на самом высоком уровне и добиваться успеха. Мы уже встречались в Серии А. Я его не обыграл. Возможно, с трудом Наполи. Но не думаю, что правильно рассматривать завтрашний матч, исключительно как противостояние Анчелотти и Де Дзерби.

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Думаю, неправильно раскрывать, кто будет играть вместо Траоре. У нас есть 4 варианта: Педринью, Дентиньо, Сикан и Фернандо. Это уже хороший выбор. Конечно, у меня уже есть четкие идеи, но раскрывать секрет не буду. Есть 25%, чтобы угадать.

В прошлом сезоне Шахтер дважды обыграл Реал и расписал две ничьи с Интером. Это был хороший выступление. Но за год многое изменилось. Я бы хотел уже иметь в кармане победы над Шерифом и Интером, но сложилось иначе. Посмотрим, что будет с Реалом", – рассказал Де Дзерби на предматчевой пресс-конференции.

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