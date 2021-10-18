"Игроки вернулись из сборных в хорошей форме. За исключением Азара. Но это время клуб использовал с пользой, возобновились Марсело и Мэнди, улучшилось состояние Крооса. Мы работали над ошибками в предыдущих матчах. Мне нравится то, что я видел на тренировках. Реал готов к тяжелому поединку против сложной команды.

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И против Шахтера, и против Барселоны в чемпионате – очень важные встречи. Мы хорошо играли на старте сезона, потом просели. Сейчас должны работать, чтобы вернуться на тот уровень, который был в первых турах. Команда мотивирована. Не могу сказать, почему Реал хуже выступает осенью. Ежегодно причины разные. Но нужно помнить, что это – не определяющий отрезок сезона.

Кроос, Модрич и Каземиро – это топ-игроки. Они это доказывают в каждом матче и на каждой тренировке. Но у нас также есть Камавинга, Вальверде и Бланко. Им также надо игровое время для развития. Хорошо иметь такой широкий состав, в котором есть и талантливая молодежь, и опытные исполнители.

Азар, видимо, устал от проблем. У него не столько травма, как мышечные проблемы. Возможно, он сыграет с Барселоной, возможно, позже. Мэнди готов вернуться на поле уже завтра. Это очень важное усиление, ведь у нас слева в обороне должен играть Гутьеррес. Важно, что возвращается профильный игрок на позицию.

Я хорошо знаю Роберто Де Дзерби, это хороший друг. У нас разный стиль, это тренер другой генерации. Он показывал свой футбол с Сассуоло и теперь демонстрирует его с Шахтером. Команды Де Дзерби играют в хороший футбол и имеют сильный менталитет", – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

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