"Як не хвилюватися перед матчем проти Реала? Тільки дурні не хвилюються в таких ситуаціях. Сподіваюся, я не дурень. Головне – наш прогрес, прогрес команди. Це найголовніше для Шахтаря, це важливіше за поточні результати. Є два варіанти гри проти Реала. Грати повністю від оборони, відмовившись від м’яча, або грати з м’ячем і використовувати володіння, зокрема для захисту. Ми маємо план на гру, це головне.

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Я не аналізував минулорічні матчі Шахтаря з Реалом, не говорив з Луїшем Каштру. Звичайно, я подивився ті матчі. Але думаю, що неправильно порівнювати. Дуже багато всього змінилося і в них, і в нас за цей рік. В першу чергу, ми повинні стежити за своїм прогресом, і використовувати матчі з такими суперниками для вдосконалення свого рівня. У футболі існують поразки – не забувайте. Побачимо, як складеться завтрашній матч. Не думаю, що Реал завтра гратиме пасивно. Я думаю, що вони приїхали, щоб показати, на що здатні.

Я вважаю, що футболісти на полі транслюють філософію тренера. На щастя, у Шахтарі є достатньо технічних виконавців, які можуть реалізувати мою філософію. Але це не єдиноправильний стиль. Є інша манера, є інший футбол. Як, наприклад, Челсі, де зібрані гравці, які краще передають інший стиль.

Анчелотті мав величезний вплив на становлення італійського та світового футболу. Для кожного італійського тренера Карло – маестро. Багато хто бере з нього приклад, багато хто його наслідує. Він показав, що може тренувати найсильніші команди на найвищому рівні та досягати успіху. Ми вже зустрічалися в Серії А. Я його не обіграв. Можливо, через силу Наполі. Але не думаю, що правильно розглядати завтрашній матч, суто як протистояння Анчелотті та Де Дзербі.

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Думаю, неправильно розкривати, хто буде грати замість Траоре. У нас є 4 варіанти: Педрінью, Дентінью, Сікан і Фернандо. Це вже хороший вибір. Звичайно, в мене вже є чіткі ідеї, але розкривати секрет не буду. Маєте 25%, щоб вгадати.

У минулому сезоні Шахтар двічі обіграв Реал і розписав дві нічиї з Інтером. Це був хороший виступ. Але за рік багато чого змінилося. Я б хотів вже мати в кишені перемоги над Шерифом і Інтером, але склалося інакше. Подивимося, що буде з Реалом", – розповів Де Дзербі на передматчевій прес-конференції.

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