"Николай Матвиенко травмировал ногу, завтра он не сыграет. Дентиньо восстановился после травмы. Он начнет с Реалом на скамейке запасных, а дальше посмотрим", – сказал Де Дзерби на пресс-конференции.

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25-летний защитник Николай Матвиенко является безоговорочным игроком основы Шахтера во всех турнирах. Всего в его активе 15 поединков и одна результативная передача.

Напомним, матч 3-го тура Лиги чемпионов сезона 2021/22 против Реала состоится уже завтра, 19 октября, на столичном НСК Олимпийский. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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