"Я не думаю про відставку після одного матчу. Я не збираюся йти у відставку. Ми провели хороший перший тайм, атакували, добре пресингували. Нам завадили перекладини, стійки. Також нас підкосив перший пропущений гол.

Шахтар – Реал – 2:0 – відео голів

Чи зараз найважчий період в клубі? Завжди бувають складні моменти. Цей матч був для нас, як фінал. Ми добре підготувалися, провели хорошу першу половину, але в підсумку не здобули позитивний результат.

Попереду ще один матч, щоб виправити ситуацію. Потрібно рухатися вперед. Сили є, ми будемо віддаватися повністю до кінця. У попередньому матчі чемпіонату ми не заслужили перемогти, а от сьогодні – заслужили перемоги.

Занадто багато поразок? Сьогодні ми добре пресингували, створювали моменти, атакували. Проблем з грою проти Шахтаря не було. Ми просто не перемогли.

Ми віримо, що можемо пройти далі в Лізі чемпіонів. Нічого не втрачено. Повторюю, що сьогодні ми не заслужили програти. Дивимося вперед і сподіваємося на краще", – сказав Зідан на післяматчевій прес-конференції.

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