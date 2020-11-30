Мадридский Реал обнародовал заявку на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера.

Отметим, что в список из 21 игрока не попали Карвахаль, Азар, Вальверде, Рамос, Одриосола, Йович, однако нашлось место дебютантам Чусту и Аррибасу, информирует твиттер мадридцев.

Азар пропустит матч против Шахтера – Зидан имеет и приятную новость на фоне катастрофических потерь Реала

Голкиперы: Куртуа, Лунин, Альтубе.

Защитники: Милитао, Варан, Начо, Марсело, Менди, Чуст.

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Эдегор, Иско, Аррибас.

Нападающие: Бензема, Асенсио, Васкес, Винисиус, Мариано, Родриго.

Добавим, что поединок Лиги чемпионов состоится уже завтра, 1 декабря, начало в 19:55.

Реал проиграл Алавесу: баски дают урок Шахтеру перед матчем ЛЧ, экс-карпатовец стал лучшим, а судьи убивают Мадрид