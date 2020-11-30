Шахтер – Реал: Зидан потерял 4 игроков основы на матч ЛЧ, но взял в Украину 2 дебютантов и Лунина
Мадридский Реал обнародовал заявку на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера.
Отметим, что в список из 21 игрока не попали Карвахаль, Азар, Вальверде, Рамос, Одриосола, Йович, однако нашлось место дебютантам Чусту и Аррибасу, информирует твиттер мадридцев.
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Голкиперы: Куртуа, Лунин, Альтубе.
Защитники: Милитао, Варан, Начо, Марсело, Менди, Чуст.
Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Эдегор, Иско, Аррибас.
Нападающие: Бензема, Асенсио, Васкес, Винисиус, Мариано, Родриго.
Добавим, что поединок Лиги чемпионов состоится уже завтра, 1 декабря, начало в 19:55.
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