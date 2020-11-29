Реал в условиях кадрового дефицита готовится к поединку Лиги чемпионов против Шахтера.

Список потерь мадридцев пополнил Эден Азар, который травмировался в поединке с Алавесом (1:2). Бельгиец будет подробно обследован в понедельник и даже не летит в Киев, утверждает El Chiringuito.

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Азар присоединился к лазарету Реала, в котором уже находились Рамос, Одриосола, Карвахаль, Йович и Вальверде. Впрочем, у Зинедина Зидана есть одна приятная новость. Карим Бензема близок к полному восстановлению и вполне может помочь команде в матче против Шахтера, информирует Marca.

Напомним, поединок 5 тура Лиги чемпионов между "горняками" и Реалом состоится во вторник, 1 декабря. Начало матча в 19:55.

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