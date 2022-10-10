Шахтер встречается с Реалом в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов 2022/23. Где смотреть игру онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Реал – Шахтер состоится во вторник, 11 октября, в 22:00 по Киеву. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Шахтер из-за российского вторжения в Украину вынужден принимать соперников на стадионе Войска Польского в Варшаве.

Шахтер – Реал: прогноз на матч Лиги чемпионов

Поединок в прямом эфире можно посмотреть на платформе MEGOGO (при наличии соответствующей подписки), начиная с 21:45. Сервис является официальным транслятором еврокубков в сезоне 2022/23. Также показ игры доступен на Volia TV.

Трансляция матча будет обрамлена аналитической студией. Журналисты и эксперты подготовят зрителей к игре – старт программы в 21:00. После финального свистка специалисты разберут матч в той же студии – старт программы в 23:55.

На прошлой неделе Шахтер проиграл Реалу на Бернабеу, но сохранил второе место в группе благодаря победе над Лейпцигом и ничьей с Селтиком. Реал может гарантировать себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, если победит Шахтер.

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