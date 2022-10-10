Шахтар зустрічається з Реалом в четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23. Де дивитися гру онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Реал – Шахтар відбудеться у вівторок, 11 жовтня, о 22:00 за Києвом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри. Шахтар через російське вторгнення в Україну змушений приймати суперників на стадіоні Війська Польського у Варшаві.

Шахтар – Реал: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Поєдинок в прямому етері можна переглянути на платформі MEGOGO (за наявності відповідної підписки), починаючи з 21:45. Сервіс є офіційним транслятором єврокубків у сезоні 2022/23. Також показ гри доступний на Volia TV.

Трансляція матчу буде обрамлена аналітичною студією. Журналісти та експерти підготують глядачів до гри – старт програми о 21:00. Після фінального свистка фахівці розберуть матч у тій же студії – старт програми о 23:55.

Минулого тижня Шахтар програв Реалу на Бернабеу, але зберіг друге місце в групі завдяки перемозі над Лейпцигом і нічиїй з Селтіком. Реал може гарантувати собі вихід у плей-офф Ліги чемпіонів, якщо повторно переможе Шахтар.

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