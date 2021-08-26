– Что мешало команде играть в такой же футбол в домашнем матче? Как вы относитесь к отмене правила выездного гола?

– По поводу правила выездного гола могу сказать, что решение уже принято и нет смысла что-то комментировать. Что касается качества игры, то из общих 210 минут мы доминировалы 190 минут, согласитесь. Но у нас не получилось 30 минут первого тайма. Футбол жесток, так бывает, но я горжусь своими игроками, они заставили Шахтер сыграть в несвойственны для них футбол. Соперник использовал длинные передачи, было мало короткого паса. Я доволен тот игрой, что мы показали.

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– Чем была вызвана двойная замена Головина и Бен-Йеддера? Показалось, после этого игра команды в атаке ослабла.

– Я не совсем с вами согласен, потому что Бен-Йеддер сыграл 75 минут и сделал все что мог. Головин также подошел и сказал, что еще пару минут и ему нужен отдых. Я с вами не согласен, плюс в Кевина были неплохие шансы в атаке, но феноменально играл Пятов. Замены Должны были быть, потому что был мощный ритм с нашей стороны и надо было что-то менять, чтоб его поддерживать. Мы сами виноваты, что и не смогли решить в свою пользу этот матч в первом тайме. Были моменты, выход один на один, но помешал замечательные сейвы Пятова. Даже если посмотреть по статистике, то в Шахтера лишь один удар в створ ворот и два гола. Может, это и нечестно, но жизнь продолжается.

– Эмоции были не только на поле, но и за его пределами. Что вы не поделили с Де Дзерби?

– Ничего особенного не было, – цитирует Ковача официальный сайт Шахтера.

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