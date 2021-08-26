– Що заважало команді грати в такий самий футбол у домашньому матчі? Як ви ставитесь до скасування правила виїзного гола?

– Стосовно правила виїзного гола можу сказати, що рішення вже ухвалене і немає сенсу щось коментувати. Що стосується якості гри, то із загальних 210 хвилин ми домінували 190 хвилин, погодьтеся. Проте нам не вдалися 30 хвилин першого тайму. Футбол жорстокий, так буває, але я пишаюся своїми гравцями, вони змусили Шахтар зіграти у невластивий для них футбол. Суперник використовував довгі передачі, було мало короткого паса. Я вдоволений тією грою, що ми продемонстрували.

Шахтар – Монако – 2:2 – відео голів та огляд матчу

– Чим спричинена подвійна заміну Головіна та Бен-Єддера? Здалося, після цього гра команди в атаці послабшала.

– Я не зовсім з вами згоден, тому що Бен-Єддер зіграв 75 хвилин і зробив усе, що міг. Головін також підійшов і сказав, що ще кілька хвилин і йому потрібен відпочинок. Я з вами не згоден, плюс у Фолланда були непогані шанси в атаці, проте феноменально грав Пятов. Заміни мали бути, адже був потужний ритм гри з нашого боку і треба було щось змінювати, аби його підтримувати. Ми самі винні, що не змогли вирішити на свою користь цей матч у першому таймі. Були моменти, вихід сам на сам, але завадили чудові сейви Пятова. Навіть якщо подивитися за статистикою, то в Шахтаря лише один удар у площину воріт і два голи. Можливо, це й нечесно, однак життя триває.

– Емоції були не лише на полі, а й за його межами. Що ви не поділили з Де Дзербі?

– Нічого особливого не було, – цитує Ковача офіційний сайт Шахтаря.

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