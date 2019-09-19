Шахтер – Манчестер Сити: Instat определил лучшего и худшего игроков в составе "горняков"

Авторитетный ресурс Instat подытожил выступления игроков Шахтера в матче против Манчестер Сити (0:3).

Самым полезным игроком Шахтера в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов стал бразилец Тайсон, сообщает Tribuna.

Шахтер – Манчестер Сити – 0:3 – видео голов и обзор матча

Полузащитник "горняков" набрал 286 баллов по индексу ресурса. В тройку лучших среди игроков Шахтера попали игроки сборной Украины Николай Матвиенко (282 балла) и Евгений Коноплянка (280 баллов). Худший показатель имеет Дентиньо, набрав 216 очков.

Отметим, что защитник Манчестер Сити Александр Зинченко набрал 302 пункта и стал лучшим игроком защитного звена "горожан".

Добавим, что Манчестер Сити на выезде разбил Шахтер (3:0), голами отметились Марез, Гюндоган и Жезус.

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